Анна Семенович любит и умеет удивлять публику пикантными образами и роскошными формами. В этот раз она вновь сразила народ наповал фотографией с пляжа.

Анна Семенович любит и умеет удивлять публику пикантными образами и роскошными формами. В этот раз она вновь сразила народ наповал фотографией с пляжа.В кадре одна из самых сексуальных звезд отечественного шоу-бизнеса позирует на фоне лазурного океана. Она расположилась спиной к фотографу, однако это не убавило пикантности. Знаменитость облачена в черный закрытый купальник со шнуровкой на боку.Несмотря на то, что все "достопримечательности" певицы прикрыты, нижняя часть купальника все равно приоткрывает крепкие ягодицы Семенович, Пятый канал. Поклонники, конечно, не устояли при виде столь прекрасного кадра. Многие сделали комплименты Анне.