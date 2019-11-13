Появившуюся на премии Золотой граммофон певицу МакSим едва узнали.
Артистка, как многим показалось, имеет болезненный вид.
Появившуюся на премии "Золотой граммофон" певицу МакSим едва узнали.
Артистка, как многим показалось, имеет болезненный вид.
В Сети обнародовали ролик, который был сделан во время выступления вокалистки.
Певица МакSим стоит на сцене, а в это время ее лицо крупным планом транслируют
на большом экране. Звезда кажется немного отекшей.
Интернет-обыватели, ознакомившись с видео, предположили, что артистка злоупотребляет
"уколами красоты", якобы из-за этого черты ее лица искажены, также, есть
вероятность, что вокалистка переносит последствия неудачной пластики. По
другой версии, на внешности Певицы МакSим отразилась ужасная автомобильная
авария, в которой та пострадала еще весной.
"Жаль ее! Похоже, что на гормонах, может, с почками проблемы", "Гормоны,
наверное, кололи после аварии, от них очень сильно полнеешь", – переживают поклонники
артистки.
Добавим, изменения во внешности любимой многими вокалистки начали обсуждать
еще в начале ноября. После сольника звезды в Казани пошли слухи, что 36-летняя
сильно поправилась.
Напомним, артистка попала в ДТП за границей. Звезда не справилась с управлением
на скользкой дороге. Артистка получила множество синяков и ушибов.
"Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног
первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь.
Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной
удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов, чтобы поскорее
вернуться в строй", – рассказывала о последствиях аварии в личном "Инстаграм".