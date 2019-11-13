В Венеции отмечено сильнейшее наводнение за последние полсотни лет – уровень воды поднялся от отметки 187 сантиметров. Городские власти обратились за помощью к правительству Италии, вводится режим ЧС.

Очевидцы публикуют в Сети записи из Венеции, где отмечен серьезный подъем уровня воды, сопровождающийся сильным ветром.Как сообщалось ранее, в минувший вторник, 12 ноября, в городе произошло сильное наводнение.По мнению экспертов, это – самый мощный паводок за последние полсотни лет. Вода поднялась почти на два метра — до отметки 187 сантиметров.Есть опасность, что могут пострадать исторические здание и многочисленные венецианские достопримечательности.В настоящее время передвижение по городу затруднено, на некоторых улицах установлены специальные настилы для пешеходов.Вводится режим ЧС, администрация Венеции уже запросила помощь у правительства Италии.Как сообщает ТАСС, жертвами наводнения стали как минимум два человека.