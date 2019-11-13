Меган Маркл снова оказалась в центре скандала. Ее появление на траурном мероприятии в образе леди Ди не на шутку взбесило людей.

Меган Маркл снова оказалась в центре скандала. Ее появление на траурном мероприятии в образе леди Ди не на шутку взбесило людей.По всей видимости, герцогиня черпала вдохновение у принцессы Дианы, матери супруга. Бывшая актриса появилась на Дне памяти легендарной монаршей особы в черном пальто, перчатках и широкополой шляпе того же цвета.От ювелирных украшений Маркл отказалась, отдав предпочтение броши в виде алого мака. Примечательной деталью образа стал широкий ремень с большой пряжкой. Все это было очень похоже на комплект, который носила леди Ди.Поклонники королевской семьи отметили трогательность момента. Впрочем, они же обрушились с резкой критикой на модельера Стеллу Маккартни. Дизайнер опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию герцогини и написала: "Для нас большая честь, что Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская в нашем пальто "Осень-19" на службе в День памяти".Интернет-пользователи просто взбесились, сообщает Express. Они раскритиковали Маккартни, отметив, что в такой день не следовало упоминать о высокой моде: "Стелла, ты не думаешь, что это неуважительно – одевать в твою модную одежду Меган, когда она в это время уважала наших павших солдат?", "Токсичный пост на фоне достойного случая! Это действительно неуместно", "Хороший вкус в одежде, но плохой вкус для рекламы в День памяти!"