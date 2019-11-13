Иностранные корпорации тянут руки к украинским черноземам – последнему ценному активу, оставшемуся у разоренной страны. Поддержанное Верховной радой решение президента Владимира Зеленского пустить землю с молотка превратит некогда процветающую державу в банановую республику, уверены эксперты.
Иностранные корпорации тянут руки к украинским черноземам – последнему ценному активу, оставшемуся у разоренной страны. Поддержанное Верховной радой решение президента Владимира Зеленского пустить землю с молотка превратит некогда процветающую державу в банановую республику, уверены эксперты.
После открытия рынка земли Украину скупят западные
корпорации. Они поставят политику страны в зависимость от внешних игроков,
уверен политолог Вадим Карасев.
Западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей на
высокие места в различные органы власти, сказал эксперт в эфире телеканала
NewsOne. Получившие благодаря Зеленскому землю на Украине транснациональные
корпорации никогда не уйдут из страны, уверен Карасев.
Западные структуры создадут подконтрольные правительство и
посадят в Верховную раду лояльных депутатов, предупредил политолог.
"Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда не
соскочим с этого", – сказал Карасев.
На заседании 13 ноября парламент Украины принял в первом
чтении законопроект, разрешающий продажу земли в частные руки. Документ внесен
правительством, но является инициативой президента .
Украина. ПРОДАНО
Законопроект о продаже земель на Украине принят. Обошлись без всенародного референдума, как обещал Зеленский )))
Для Украины начинается новый интересный период, в сравнении с которым даже 90-е будут казаться временем достатка и благоденствия.
— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio)
Большинство украинцев выступают против законопроекта. Люди
боятся, что олигархи и западные корпорации сосредоточат плодородные черноземы в
своих руках и задавят фермерский бизнес. В Верховной раде не допустить принятия
скандального документа попытались оппозиционные фракции.
Создать свободный рынок земли от Украины требовал
Международный валютный фонд. Недавно команда возобновила переговоры
с организацией. В Киеве рассчитывают получить от валютного фонда очередной
кредит.