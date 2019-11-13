Иностранные корпорации тянут руки к украинским черноземам – последнему ценному активу, оставшемуся у разоренной страны. Поддержанное Верховной радой решение президента Владимира Зеленского пустить землю с молотка превратит некогда процветающую державу в банановую республику, уверены эксперты.

Иностранные корпорации тянут руки к украинским черноземам – последнему ценному активу, оставшемуся у разоренной страны. Поддержанное Верховной радой решение президента Владимира Зеленского пустить землю с молотка превратит некогда процветающую державу в банановую республику, уверены эксперты.После открытия рынка земли Украину скупят западныекорпорации. Они поставят политику страны в зависимость от внешних игроков,уверен политолог Вадим Карасев.Западные миллиардеры уже пытаются поставить своих людей навысокие места в различные органы власти, сказал эксперт в эфире телеканалаNewsOne. Получившие благодаря Зеленскому землю на Украине транснациональныекорпорации никогда не уйдут из страны, уверен Карасев.Западные структуры создадут подконтрольные правительство ипосадят в Верховную раду лояльных депутатов, предупредил политолог."Проблески или набросок на черновике видим этого сейчас. Мы тогда несоскочим с этого", – сказал Карасев.На заседании 13 ноября парламент Украины принял в первомчтении законопроект, разрешающий продажу земли в частные руки. Документ внесенправительством, но является инициативой президента .Украина. ПРОДАНОЗаконопроект о продаже земель на Украине принят. Обошлись без всенародного референдума, как обещал Зеленский )))Для Украины начинается новый интересный период, в сравнении с которым даже 90-е будут казаться временем достатка и благоденствия.— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio)Большинство украинцев выступают против законопроекта. Людибоятся, что олигархи и западные корпорации сосредоточат плодородные черноземы всвоих руках и задавят фермерский бизнес. В Верховной раде не допустить принятияскандального документа попытались оппозиционные фракции.Создать свободный рынок земли от Украины требовалМеждународный валютный фонд. Недавно команда возобновила переговорыс организацией. В Киеве рассчитывают получить от валютного фонда очереднойкредит.