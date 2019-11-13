В Москве арестована семейная пара, подозреваемая в истязании приёмных детей. Об этой истории стало известно после того, как в Интернет попали кадры избиения двух мальчиков и девочки. Следователи также намерены разобраться и в работе сотрудников органов опеки. Возбуждено уголовное дело о халатности, из-за которой на проблемы в семье вовремя не обратили внимания.

В Москве арестована семейная пара, подозреваемая в истязании приёмных детей. Об этой истории стало известно после того, как в Интернет попали кадры избиения двух мальчиков и девочки. Следователи также намерены разобраться и в работе сотрудников органов опеки. Возбуждено уголовное дело о халатности, из-за которой на проблемы в семье вовремя не обратили внимания.На этих кадрах москвичка Ирина Гончарова наказывает приемного сына Валеру за то, что взял конфету без разрешения. А здесь она же объясняет детям, как нужно кровати заправлять.Видео в Интернет анонимно выложила Анна — она тоже воспитывалась в этой семье. Когда ролики разошлись по Сети, к Гончаровым пришли с вопросами следователи."Это все было постоянно, но я боялась какие-то действия предпринимать, потому что мы находились в той квартире. Когда мы ушли, я решила с этим что-то делать", — рассказывает Анна Королева.По словам Анны, ее приемные родители нигде не работали, а деньги, которые получали на троих опекаемых детей, тратили на себя."Она взяла этих детей, чтобы быть на обеспечении. 130 тысяч — это минимум, еще у Светы ее инвалидность, из-за этого она получала больше", — утверждает Анна Королева.Ирину Гончарову задержали на одном из телеканалов во время ток-шоу, где она собиралась выступить. Против приемной матери возбудили дело по статье 117-й, "истязания". Задержан и ее бывший муж Андрей Гончаров."Также установлена причастность ее сожителя, по ходатайству следствия против него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявила Юлия Иванова, официальный представитель Следственного комитета России по Москве.До ареста Гончаровы охотно общались с журналистами. По словам Ирины, старшая дочь ее оговаривала, поскольку претендовала на жилплощадь: "У нас конфликт с дочерью, причем такой, что мама, не горюй!"Квартира с хорошим ремонтом, трехкомнатная, есть детская, много игрушек. Соцработники и не отрицают, что эти приемные родители у них были на хорошем счету."Вам знакома семья Гончаровых? — Да. — Вы приходили к ним с проверками? — В наши полномочия не входит ходить по семьям, только в исключительных случаях мы туда ходим. – Вам было известно, что в семье детей долгое время избивали? – Нет", — из беседы с сотрудницей службы опеки.Теперь выясняется, что все было не так уж и гладко. Квартира действительно раньше принадлежала старшей дочери Анне, а приемная мать переписала ее на себя. И жалобы на семью были. И младших детей Гончарова взяла под опеку в 2014 и 2015 годах, когда уже была на пенсии и социальные выплаты на малышей были основным источником дохода.Против сотрудников органы опеки Даниловского района возбуждено уголовное дело о халатности."Дети передавались в семью постепенно, в 2010-м, 2014-м, 2015-м. Но прежде чем передавать следующего, нужно было проверить условия. Целая цепочка привела к страшной ситуации", — констатирует Анна Кузнецова, уполномоченный представитель при президенте РФ по правам человека.По словам Анны Кузнецовой дети, изъятые из приемные семьи, сейчас все вместе живут в одном из московских приютов. Решается вопрос, что с ними будет дальше.