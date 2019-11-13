Уголовное дело бывшего генерального директора музея-заповедника и его пособников будет рассматриваться в суде.

Уголовное дело бывшего генерального директора музея-заповедника и его пособников (бывшего замдиректора музея Александра Трушинского и директора коммерческих фирм «Агентство Музейных Инноваций» и «Айкитти» Сергея Картинцева) будет рассматриваться в суде.Следком предъявил им обвинение в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном размере. При создании официального сайта ВСМЗ соучастники похитили бюджетные средства в размере более 2 миллионов 660 тысяч рублей, разработка фирменного логотипа обогатила их на 341 тысячу.В ходе следствия, проведенного совместно с региональным управлением ФСБ России, обвиняемые частично возместили ущерб, причиненный музею-заповеднику, размер возмещения составил 497 тысяч рублей. Дорогостоящее имущество Игоря Конышева арестовано в судебном порядке.Обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке