На Первом канале продолжается работа над биографическом фильмом о Юлии Началовой. Несколько дней вся стране будет следить за драмой одной из самых любимых народом певиц. Самые активные ее поклонники снова заговорили, что неплохо бы увековечить имя артистки в топонимике города.

На Первом канале продолжается работа над биографическом фильмом о Юлии Началовой.Несколько дней вся стране будет следить за драмой одной из самых любимых народом певиц. Самые активные ее поклонники снова заговорили, что неплохо бы увековечить имя артистки в топонимике города.В Москве есть улицы Солженицына, Высоцкого, Рязанова. Люди уверены, что Началова тоже достойна. И даже предлагают свои идеи "Ленинский проспект – название морально устаревшее, его вполне можно заменить Проспектом Началовой", "В Москве есть станция метро Войковская, которая названа так по имени убийцы царя. Может, ее переименовать как раз?", "Площадь Ильича вполне может стать площадью Началовой", – предполагают люди.Увы, одного желания фанатов мало – вопросами городской топонимики и увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. Согласно столичному законодательству, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося события или кончины лица. Тогда же можно называть улицы и ставить памятники. Возможно, выход фильма на Первом канале поможет ускорить дело. Ведь чиновники увидят зашкаливающие рейтинги и поймут, что Юлия Началова – одна из самых ярких звезд XXI века, национальная гордость, кумир на все времена.13 Ноя 2019 в 12:37 PSTНапомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.