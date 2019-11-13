Знаменитая певица не знает, чем себя занять в
одиночестве. Алла Пугачева решила посоветоваться с поклонниками.
Знаменитая певица не знает, чем себя занять в
одиночестве. Алла Пугачева решила посоветоваться с поклонниками.
Примадонна
опубликовала кокетливый пост в "Инстаграме". На фото она предстала в модном дерзком
образе. Черные брюки, блузу и пиджак того же цвета звезда дополнила массивными
цепями, кольцами и широкополой шляпой.
Советы подписчиков не
заставили себя долго ждать. "Приезжайте в гости, Алла Борисовна!!! У меня тоже
муж на работе, а сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферу
гарантирую!!!", – пригласила артистку певица Наташа Королева. "Какое заманчивое предложение. Спасибо,
Натусик, но нам с тобой двух часов мало", – отреагировала Примадонна.
В свою очередь "натуральный
блондин" российской эстрады Николай Басков рекомендовал
отправиться туда, куда душа зовет. "Колюня, дорогой, душа говорит: "Дурака-то не валяй, сиди дома,
не гуляй", – ответила коллеге звезда.
13 Ноя 2019 в 3:39 PST
От своих поклонников артистка также получила предложения
пойти в кино, на шопинг или просто поспать. Кроме того, фолловеры отметили, что
прекрасно выглядит, осыпав ее множеством комплиментов.