Знаменитая певица не знает, чем себя занять в одиночестве. Алла Пугачева решила посоветоваться с поклонниками.

Знаменитая певица не знает, чем себя занять водиночестве. Алла Пугачева решила посоветоваться с поклонниками.Примадоннаопубликовала кокетливый пост в "Инстаграме". На фото она предстала в модном дерзкомобразе. Черные брюки, блузу и пиджак того же цвета звезда дополнила массивнымицепями, кольцами и широкополой шляпой.Советы подписчиков незаставили себя долго ждать. "Приезжайте в гости, Алла Борисовна!!! У меня тожемуж на работе, а сын в универе!!! Шикарную поляну и зажигательную атмосферугарантирую!!!", – пригласила артистку певица Наташа Королева. "Какое заманчивое предложение. Спасибо,Натусик, но нам с тобой двух часов мало", – отреагировала Примадонна.В свою очередь "натуральныйблондин" российской эстрады Николай Басков рекомендовалотправиться туда, куда душа зовет. "Колюня, дорогой, душа говорит: "Дурака-то не валяй, сиди дома,не гуляй", – ответила коллеге звезда.13 Ноя 2019 в 3:39 PSTОт своих поклонников артистка также получила предложенияпойти в кино, на шопинг или просто поспать. Кроме того, фолловеры отметили, чтопрекрасно выглядит, осыпав ее множеством комплиментов.