Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии, где начинается работа саммита БРИКС. Для начала у главы государства запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, после завершения всех мероприятий Путин встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии, где начинается работа саммита БРИКС. Для начала у главы государства запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, после завершения всех мероприятий Путин встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Лидеры государств обсудят ситуацию в соседней Боливии, сообщает телеканал "Россия 24".В среду, 13 ноября, главы стран выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. В нем участвуют восемьсот человек, в их числе восемьдесят представителей России. Главной темой форума является укрепление связей между деловыми кругами пяти стран.В честь государств-участников БРИКС состоятся протокольные мероприятия, в числе которых концерт и обед, который даст президент Бразилии Жаир Болсонару.Основным днем саммита станет четверг, 14 ноября. Участников ждут рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего". Состоятся два пленарных заседания. Первое пройдет в закрытом для прессе режиме — там обсудят вопросы стабильности, региональной безопасности, а также состояние мировой экономики. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в своем выступлении глава государства затронет тему необходимости более тесной координации "пятерки" в вопросах защиты норм международного права, а также даст оценку действиям США по развалу системы контроля над вооружениями. Кроме того, Владимир Путин расскажет о действиях российской стороны в Сирии и мерах по налаживанию политического диалога.Глава государства в своем выступлении также расскажет о приоритетах, которые будет продвигать Россия во время своего председательства в БРИКС. Оно начнется 1 января 2020 года.Второе пленарное заседание затронет тему взаимодействия стран БРИКС в интересах экономического развития. В частности, речь будет идти о торгово-инвестиционных связях, а также взаимовыгодных проектах в рамках объединения.По окончании саммита Путин пообщается с прессой. Следующий форум состоится в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.