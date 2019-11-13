Василий Богомолов лишился должности заместителя начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации. Соответствующий указ издал глава государства ..

Василий Богомолов лишился должности заместителя начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации. Соответствующий указ издал глава государства Владимир Путин."Освободить Богомолова Василия Петровича от должности заместителя начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации", – приводит телеканал текст документа. Согласно второму пункту, указ вступает в силу в день подписания, 12 ноября 2019 года.