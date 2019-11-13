Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать эмоций после просмотра мелодрамы Домой режиссера Наримана Алиева. Политик со слезами на глазах заверил слушателей, что захват Крыма Украиной обязательно состоится, и выставил себя на посмешище.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать эмоций после просмотра мелодрамы "Домой" режиссера Наримана Алиева. Политик со слезами на глазах заверил слушателей, что захват Крыма Украиной обязательно состоится, и выставил себя на посмешище.Художественная лента, повествующая о жизни семьи крымских татар, натолкнула Петра Порошенко на более масштабные размышления. Он решил обратиться к публике с одной из излюбленных тем и поговорить о судьбе Крыма.Бывший президент Украины, не скрывая слез, призвал сограждан верить, что страна все же захватит российский полуостров. "Некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем", – цитирует Порошенко .Мелодрама, которая вызвала такие эмоции у политика, якобы должна изменить это мнение. "Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", – подчеркнул экс-глава государства.В России заявление Порошенко не могло не вызвать смеха. Бывшему президенту напомнили: попытки украинской стороны средствами пропаганды воздействовать на жителей Крыма лишь отвратили их от Киева."Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину", – подчеркнул депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик."На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию", – цитирует парламентария . Однако, добавил он, крымчане не только выразили свою волю на референдуме о воссоединении с Россией, но и не раз подтвердили, что спустя годы решение не изменилось. И никакие фильмы повлиять на ситуацию не смогут.