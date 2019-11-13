Мадридский Реал предпримет новую попытку приобрести нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиана Мбаппе.Королевский клуб готов заплатить за 20-летнего француза 400 миллионов евро.

Мадридский "Реал" предпримет новую попытку приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе."Королевский клуб" готов заплатить за 20-летнего француза 400 миллионов евро.Если сделка состоится, то Мбаппе станет самым дорогим футболистом планеты. Сейчас это звание принадлежит его одноклубнику Неймару. В 2017 году "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллионов евро.Сам Мбаппе тоже заинтересован в переходе в "Реал". Футболист хотел бы провести остаток сезона в "Пари Сен-Жермен", после чего перейти в другой клуб. Поэтому рекордная сделка "Реала" и "ПСЖ" может осуществиться уже следующим летом.