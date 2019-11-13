Во вторник, 12 ноября, члены Общественного совета Росатома и ведущие экологи обсудили программу госкорпорации по безопасному обращению с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ). В заседании принял участие гендиректор Росатома Алексей Лихачев и его первые заместители.

Во вторник, 12 ноября, члены Общественного совета "Росатома" и ведущие экологи обсудили программу госкорпорации по безопасному обращению с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ). В заседании принял участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и его первые заместители.Темой заседания стала обеспокоенность некоторых общественных организаций темой обращения с ОГФУ на предприятиях госкорпорации. Лихачев отметил, что "Росатом" является лидером по многим технологическим аспектам, включая обогащение уранового продукта."Важнейший для нас аспект – экология. Считаю, что мы можем гордиться целым рядом технологических решений, обусловленных абсолютной экологической ответственностью Росатома и прозрачностью"", – сказал генеральный директор госкорпорации.В свою очередь директор по управлению жизненным циклом ядерно-топливного цикла и АЭС "Росатома" Вячеслав Корогодин представил источники сырья для отечественной атомной промышленности, а также рассказал о важности использования ОГФУ. "Вторичные источники уранового сырья являются ценным стратегическим ресурсом для мировой ядерной энергетики на ближайшие 50 лет", – отметил он.По его словам, технологии "Росатома" отвечают требования экологичности и позволяют максимально использовать потенциал добытых ресурсов, не увеличивая объемы добычи.Участникам встречи представили программу госкорпорации по безопасному обращению с ОГФУ, технологии переработки, условия безопасного хранения. По словам президента АО "ТВЭЛ" Натальи Никипеловой, ОГФУ – ценное сырье для атомной энергетики. Она также рассказала о проекте "ТВЭЛ" по обесфториванию обедненного урана, о специальных установках по переводу такого сырья в безопасную форму.Вместо накопления ОГФУ государственная корпорация будет переходить к сокращению, а затем полной ликвидации запасов такого сырья. Специалисты подсчитали, что рост запасов ОГФУ прекратится в 2024 году, после ввода второй установки обесфторивания. Первая уже работает в Зеленогорске. А с 2027 года планируется снижение запасов ОГФУ.В ходе встречи представители госкорпорации вели активный диалог с экологами и общественниками. Так, представитель "Гринпис" поблагодарил "Росатом" за приглашение и поинтересовался некоторыми аспектами безопасного хранения ОГФУ и поставками обедненного урана из Германии. Сотрудники "Росатома", АО "ТВЭЛ" и АО "Техснабэкспорт" ответили на все вопросы участников.По итогам встречи глава государственной корпорации поручил в рабочем порядке направить все ответы на вопросы, накопившиеся у общественников. В случае необходимости для них будут организованы технические туры, где представители общественных организаций наглядно ознакомятся с площадками хранения и обращения с обедненным ураном.