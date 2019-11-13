Во всемирный день качества автономная некоммерческая организация Роскачество проведет открытый урок для учащихся седьмых и восьмых классов гимназии Российского университета транспорта (РУТ). Ребятам расскажут о бракованной продукции, жалобной книге и многом другом.
Во всемирный день качества автономная некоммерческая организация Роскачество проведет открытый урок для учащихся седьмых и восьмых классов гимназии Российского университета транспорта (РУТ). Ребятам расскажут о бракованной продукции, жалобной книге и многом другом.
На открытом уроке гимназисты узнают немало интересного.
Когда и как появилась жалобная книга, почему сыры с меньшим количеством дырок
стали называть бракованными в Швейцарии, какой напиток в аэропорту
Йоханнесбурга можно получить бесплатно, если зевнуть – об этих и многих других интересных фактах школьникам расскажут на Открытом уроке качества.
Занятие пройдет 14 ноября во Всемирный день качества. Об
этом сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.
Специалисты Роскачества расскажут учащимся гимназии РУТ о
качестве товаров, правилах их выбора. Также эксперты ответят на интересующие
школьников вопросы.
Затем ребята смогут поучаствовать в викторине и разобраться
в непростых и каверзных загадках. Все они будут по теме качества продукции.
Юных слушателей поприветствуют глава Роскачества Максим Протасов и ректор РУТ
Александр Климов.
Международный день качества в России и мире ежегодно
отмечается во второй четверг ноября. Открытые уроки Роскачество проведет в 300
школах в 25 регионах страны – Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других.
Они пройдут в формате лекции и занимательной викторины.
Ранее "Дни.ру" писали, что гимназия Российского
университета транспортаинициативу киностудии
"Союзмультфильм" о замене стандартных звонков в школах столицы на
фрагменты песен из известных мультфильмов. Гимназисты услышали мелодии, так или
иначе связанные с транспортом.