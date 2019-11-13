Во всемирный день качества автономная некоммерческая организация Роскачество проведет открытый урок для учащихся седьмых и восьмых классов гимназии Российского университета транспорта (РУТ). Ребятам расскажут о бракованной продукции, жалобной книге и многом другом.

Во всемирный день качества автономная некоммерческая организация Роскачество проведет открытый урок для учащихся седьмых и восьмых классов гимназии Российского университета транспорта (РУТ). Ребятам расскажут о бракованной продукции, жалобной книге и многом другом.На открытом уроке гимназисты узнают немало интересного.Когда и как появилась жалобная книга, почему сыры с меньшим количеством дырокстали называть бракованными в Швейцарии, какой напиток в аэропортуЙоханнесбурга можно получить бесплатно, если зевнуть – об этих и многих других интересных фактах школьникам расскажут на Открытом уроке качества.Занятие пройдет 14 ноября во Всемирный день качества. Обэтом сообщает пресс-служба Российского университета транспорта.Специалисты Роскачества расскажут учащимся гимназии РУТ окачестве товаров, правилах их выбора. Также эксперты ответят на интересующиешкольников вопросы.Затем ребята смогут поучаствовать в викторине и разобратьсяв непростых и каверзных загадках. Все они будут по теме качества продукции.Юных слушателей поприветствуют глава Роскачества Максим Протасов и ректор РУТАлександр Климов.Международный день качества в России и мире ежегодноотмечается во второй четверг ноября. Открытые уроки Роскачество проведет в 300школах в 25 регионах страны – Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других.Они пройдут в формате лекции и занимательной викторины.Ранее "Дни.ру" писали, что гимназия Российскогоуниверситета транспортаинициативу киностудии"Союзмультфильм" о замене стандартных звонков в школах столицы нафрагменты песен из известных мультфильмов. Гимназисты услышали мелодии, так илииначе связанные с транспортом.