× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2019-roskoshnaya-pugacheva-promenyala-pyaterochku-na-magazin-dlya-bogatyx.html" target="_blank">Роскошная Пугачева променяла Пятерочку на магазин для богатых</a> - Фото Аллы Пугачевой в магазине сети Пятерочка стал сенсацией несколько месяцев назад. На сей раз Примадонну сняли в бутике, и этот снимок произвел не меньшее впечатление.