В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в образовательных учреждениях Кубани. Результаты лабораторных исследований показали, что один из сотрудников организации, поставляющей продукты питания в школы Кавказского района, являлся носителем норовирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре назвали причину массового заболевания детей в образовательных учреждениях Кубани. Результаты лабораторных исследований показали, что один из сотрудников организации, поставляющей продукты питания в школы Кавказского района, являлся носителем норовирусной инфекции. Данного сотрудника уже отстранили от работы. Деятельность предприятия временно приостановлена.Напомним, вспышка острой кишечной инфекции у школьников региона произошла 9 ноября. С соответствующими симптомами в больницу города Кропоткин поступили более 40 детей.По факту ЧП ведомство организовало проверку с проведением полного комплекса противоэпидемических мероприятий. В том числе проведена инспекция поставщиков продуктов питания во всех учреждениях, где зарегистрированы случаи заболевания. Для выяснения причин вспышки заболевания были отобраны пробы внешней среды (воды и пищевых продуктов), обследован персонал пищевых блоков, передает ГТРК "Кубань".Все материалы дела направлены на рассмотрения в суд. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю взяло ситуацию по свой контроль.