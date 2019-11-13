Компания Российский экологический оператор, отвечающая за реализацию реформы мусорной отрасли, до сих пор не получила необходимые средства для работы в регионах. Такое заявление сделал ..

Компания "Российский экологический оператор", отвечающая за реализацию реформы мусорной отрасли, до сих пор не получила необходимые средства для работы в регионах. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Координатор партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" назвал сложившуюся ситуацию "непростой". "РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке", – приводит его слова .Напомним, мусорная реформа стартовала в России в январе 2019 года. Она должна положить конец несанкционированным свалкам и сократить объемы отходов, вывозимых на полигоны.