Деятельность Российского экологического оператора (РЭО) на сегодня не обеспечена необходимым финансированием.

Деятельность Российского экологического оператора (РЭО) на сегодня не обеспечена необходимым финансированием.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Парламентарий задался вопросом: на что существовать РЭО, если министерство финансов РФ до сих пор не перечислило средства, которые по словам Бурматова, могли бы быть направлены в регионы, в том числе на создание тех же мощностей по мусоропереработке.Депутат подчеркнул, что ситуация с финансированием Российского экологического оператора непростая и отметил, что необходимо исполнить достигнутые ранее договоренности в этой части.14 января 2019 года — в рамках стартовавшей в РФ мусорной реформы - президент России Владимир Путин подписал указ о создании РЭО, в чьи функции входит участие в разработке госпрограмм, проектов и нормативов, заключение соглашений с региональными властями, а также экспертиза территориальных схем обращения с отходами. Российский экологический оператор также наделен правом организации финансирования проектов по переработке мусора и предоставления экономических гарантий инвестиционных экологических программ.