Исследование The Conference Board, подготовленное в сотрудничестве с Nielsen, показало, что потребительская уверенность россиян достигла максимума за четыре года. Однако беспокойство у них вызывают ..

Исследование The Conference Board, подготовленное в сотрудничестве с Nielsen, показало, что потребительская уверенность россиян достигла максимума за четыре года. Однако беспокойство у них вызывают состояние экономики, здоровье и цены на продукты.Как сообщает , резкий рост цен на еду испугал 25% опрошенных. При этом настроения по сравнению со вторым кварталом 2019 года улучшились: в апреле-июне стоимость продуктов волновала 27% россиян. Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров подчеркнул: рост потребительской уверенности не говорит о новой тенденции, когда экономика растет за счет увеличения спроса.