ВЦИОМ провел опрос 31 октября. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.
Людей точно перестал пугать рост цен на продукты.
ВЦИОМ провел опрос 31 октября. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.
Людей точно перестал пугать рост цен на продукты.
В ходе исследования выяснилось, что жители России стали намного меньше переживать за рост цен на продукты.
Меньше всего они боятся международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).
Как передает телеканал , 68% опрошенных заявили, что их беспокоит возможный рост социальной несправедливости. Снижения дохода страшатся 63% респондентов. Еще 58% говорят, что боятся остаться без бесплатной медпомощи.
Чаще всего несправедливость пугает участников опроса в возрасте 45-50 лет (72%), среди тех, кому за 60, таких 71%. Среди опрошенных 35-44 лет – 69%. Снижения доходов боятся 71% россиян в возрасте 45-79 лет.