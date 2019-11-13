ВЦИОМ провел опрос 31 октября. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет. Людей точно перестал пугать рост цен на продукты.

ВЦИОМ провел опрос 31 октября. В нем приняли участие 1,8 тысячи жителей страны в возрасте от 18 лет.Людей точно перестал пугать рост цен на продукты.В ходе исследования выяснилось, что жители России стали намного меньше переживать за рост цен на продукты.Меньше всего они боятся международных конфликтов (20%), потери работы (35%) и роста преступности (36%).Как передает телеканал , 68% опрошенных заявили, что их беспокоит возможный рост социальной несправедливости. Снижения дохода страшатся 63% респондентов. Еще 58% говорят, что боятся остаться без бесплатной медпомощи.Чаще всего несправедливость пугает участников опроса в возрасте 45-50 лет (72%), среди тех, кому за 60, таких 71%. Среди опрошенных 35-44 лет – 69%. Снижения доходов боятся 71% россиян в возрасте 45-79 лет.