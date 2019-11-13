Известный композитор знакомит наследника с
природой. Дмитрий
Маликов опубликовал в соцсети снимки на прогулке с маленьким
Марком в парке.
Известный композитор знакомит наследника с
природой. Дмитрий
Маликов опубликовал в соцсети снимки на прогулке с маленьким
Марком в парке.
Певец провел день с сыном и
поделился снимками с поклонниками. Марк был одет в пуховые штаны и черную
куртку с мехом. Рядом с ним находился звездный отец, который давал малышу
хлебные крошки, чтобы тот кормил обитателей пруда.
"Знакомимся
с природой, кормим уточек и лебедей", – рассказал Дмитрий
Маликов. Поклонники пришли в восторг от
трогательных кадров. Они в очередной раз убедились в том, что артист – просто идеальный
отец.
Они и раньше считали певца
идеальным папой, а теперь в этом убедились. "Фото прелесть! Димочка, Молодцы!
Димуля и Маркуша! Красивые кадры", "Такой большой, даже не верится", Какая
милота", "Ой, у меня тоже дочки любят это дело", – прокомментировали пост звезды
подписчики.
11 Ноя 2019 в 10:48 PST
Напомним, ранее
признался, что не исключает рождение еще одного ребенка. Он считает, что вполне
может последовать примеру Сергея Лазарева, который недавно сообщил, что у него
появилась дочь Анна.
Отметим, не скрывает,
что ему нравится быть отцом. Его старшая 19-летняя дочь Стефания увлекается
модой и учится в МГИМО. В 2018 году композитор стал отцом во
второй раз – у него родился сын Марк.
На этот раз они с супругой Еленой воспользовались услугами
суррогатной матери.