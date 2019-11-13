Известный композитор знакомит наследника с природой. Дмитрий Маликов опубликовал в соцсети снимки на прогулке с маленьким Марком в парке.

Известный композитор знакомит наследника сприродой. ДмитрийМаликов опубликовал в соцсети снимки на прогулке с маленькимМарком в парке.Певец провел день с сыном иподелился снимками с поклонниками. Марк был одет в пуховые штаны и чернуюкуртку с мехом. Рядом с ним находился звездный отец, который давал малышухлебные крошки, чтобы тот кормил обитателей пруда."Знакомимсяс природой, кормим уточек и лебедей", – рассказал ДмитрийМаликов. Поклонники пришли в восторг оттрогательных кадров. Они в очередной раз убедились в том, что артист – просто идеальныйотец.Они и раньше считали певцаидеальным папой, а теперь в этом убедились. "Фото прелесть! Димочка, Молодцы!Димуля и Маркуша! Красивые кадры", "Такой большой, даже не верится", Какаямилота", "Ой, у меня тоже дочки любят это дело", – прокомментировали пост звездыподписчики.11 Ноя 2019 в 10:48 PSTНапомним, ранеепризнался, что не исключает рождение еще одного ребенка. Он считает, что вполнеможет последовать примеру Сергея Лазарева, который недавно сообщил, что у негопоявилась дочь Анна.Отметим, не скрывает,что ему нравится быть отцом. Его старшая 19-летняя дочь Стефания увлекаетсямодой и учится в МГИМО. В 2018 году композитор стал отцом вовторой раз – у него родился сын Марк.На этот раз они с супругой Еленой воспользовались услугамисуррогатной матери.