21 ноября одному из самых знаменитых маршрутов в стране - Золотому кольцу - исполняется 52 года. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг популярности городов Золотого кольца для путешествий на Новый год и Рождество. Калязин Тверской области вошёл в первую пятёрку городов.

21 ноября одному из самых знаменитых маршрутов в стране — Золотому кольцу — исполняется 52 года. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг популярности городов Золотого кольца для путешествий на Новый год и Рождество. Калязин Тверской области вошёл в первую пятёрку городов.Вместе в Калязиным в рейтинг попали Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Сергиев Посад.Как сообщает "Вести Тверь", Калязин в числе основных центров притяжения туристов в Тверской области. Дороги к основным достопримечательностям в планах ремонта в рамках знакового инвестиционного проекта "Волжское море". Предполагается, что реализация проекта позволит через пять лет увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45 процентов. Кроме того, это позволит обеспечить ежегодно более 430 миллионов рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.Напомним, "Волжское море" является одним из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья. Губернатор представил его президенту на встрече в декабре 2018 года. Общий объём инвестиций по проекту составит более 1,8 миллиардов рублей, объём внебюджетных ассигнований – более 6 миллиардов.