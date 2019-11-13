Накануне в Сети появился анонс новой серии проекта Дом-2. В центре всеобщего внимания оказалась участница Розалия Райсон.

Накануне в Сети появился анонс новой серии проекта "Дом-2". В центре всеобщего внимания оказалась участница Розалия Райсон.На видео запечатлены несколько участников, в числе которых оказалась светловолосая девушка. Кроме них в кадре оказались маленькие дети, которые задавали им вопросы. Одна девочка спросила, правда ли, что Деда Мороза не существует.Хладнокровная Розалия поспешила ответить. Она заявила, что не хочет врать и готова раскрыть страшную тайну. Она подтвердила догадки малышки, отметив, что ежегодно в роли доброго и щедрого старика предстают главы семейств. "Папа за год смотрит, как вы себя вели, и дарит вам подарки", – отрезала Райсон.Дети в ужасе закричали: "Нет!". Они вопили и отчаянно махали руками. Даже остальные участники не поддержали поступок девушки. Они поспешили успокоить детей, сказав, что розалия ошиблась и, на самом деле, Дед Мороз существует.Поклонники тоже были в ужасе от высказываний участницы. "Вот дура! Разбила все детские сказки! Нельзя так!", "Чокнутаю что ли?! Разве можно детям такое говорить?!", – негодовали фолловеры.