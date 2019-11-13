Продюсер продолжает получать новые жуткие сообщения от неадекватной россиянки. Яна Рудковская рассказала об этом в своем Телеграм-канале Голубь мира.

Продюсерпродолжает получать новые жуткие сообщения от неадекватной россиянки. Яна Рудковскаярассказала об этом в своем Телеграм-канале "Голубь мира".Знаменитость поделилась "пророчествами" хейтерши,опубликовав скриншот ее послания в "Инстаграме". "Ты хотела мне отомститьполицией? У меня муж мент, живу я в Сочи, избрана стать святой. Сын твой умрет29 декабря", – написала сумасшедшая злопыхательница Яне Рудковской. Она дажеописала трагедию, попытавшись сделать звезде как можно больнее.При этом в своем сообщении пользовательница соцсетивсячески оскорбляла супругу фигуриста Евгения Плющенко. "Муж тебя бросит,найдет другую, так сделает Бог, все деньги со счетом Бог обнулит. Давай, пока,самая уродливая женщина России", – излила ненависть на Яну Рудковскуюподписчица.Продюсер пришла в исступление от подобных послания. "Асейчас снова… А ведь такие люди есть среди нас!!! И они никак не наказаныпока!!! А вы говорите и пишете, без комментариев… и таких сообщений нотариусызаверяли в месяц больше 100! Новые угрозы пошли", – пожаловалась Яна Рудковская.Как писали "Дни.ру",из-за угроз знаменитость была вынуждена обратиться в полицию. Причем, ихполучила не только она, но и ее муж, и даже шестилетний сын Александр (болееизвестный под прозвищем Гном Гномыч). По словам , угрозы в адресребенка, в которых говорилось про убийство, напугали звездных родителей.В Сети неоднозначно отнеслись к этим данным. Одни поддержали продюсера, другие заподозрили провокацию. По их мнению, шумиха могла возникнуть ради пиара реалити-шоу "ЯнаСупер".