Продюсер
продолжает получать новые жуткие сообщения от неадекватной россиянки. Яна Рудковская
рассказала об этом в своем Телеграм-канале Голубь мира.
Продюсер
продолжает получать новые жуткие сообщения от неадекватной россиянки. Яна Рудковская
рассказала об этом в своем Телеграм-канале "Голубь мира".
Знаменитость поделилась "пророчествами" хейтерши,
опубликовав скриншот ее послания в "Инстаграме". "Ты хотела мне отомстить
полицией? У меня муж мент, живу я в Сочи, избрана стать святой. Сын твой умрет
29 декабря", – написала сумасшедшая злопыхательница Яне Рудковской. Она даже
описала трагедию, попытавшись сделать звезде как можно больнее.
При этом в своем сообщении пользовательница соцсети
всячески оскорбляла супругу фигуриста Евгения Плющенко. "Муж тебя бросит,
найдет другую, так сделает Бог, все деньги со счетом Бог обнулит. Давай, пока,
самая уродливая женщина России", – излила ненависть на Яну Рудковскую
подписчица.
Продюсер пришла в исступление от подобных послания. "А
сейчас снова… А ведь такие люди есть среди нас!!! И они никак не наказаны
пока!!! А вы говорите и пишете, без комментариев… и таких сообщений нотариусы
заверяли в месяц больше 100! Новые угрозы пошли", – пожаловалась Яна Рудковская.
Как писали "Дни.ру",
из-за угроз знаменитость была вынуждена обратиться в полицию. Причем, их
получила не только она, но и ее муж, и даже шестилетний сын Александр (более
известный под прозвищем Гном Гномыч). По словам , угрозы в адрес
ребенка, в которых говорилось про убийство, напугали звездных родителей.
В Сети неоднозначно отнеслись к этим данным. Одни поддержали продюсера, другие заподозрили провокацию. По их мнению, шумиха могла возникнуть ради пиара реалити-шоу "ЯнаСупер".