В Приморском крае пропала рыболовецкая шхуна с людьми. На ее поиски вышел спасательный вертолет Ми-8. Об этом сообщают Вести - Приморье со ссылкой на МЧС по Приморскому краю. Как рассказали представители ведомства, судно отправилось из Владивостока.

В Приморском крае пропала рыболовецкая шхуна с людьми. На ее поиски вышел спасательный вертолет Ми-8. Об этом сообщают "Вести - Приморье" со ссылкой на МЧС по Приморскому краю. Как рассказали представители ведомства, судно отправилось из Владивостока."Сегодня мы поднимали вертолет, однако никаких следов не обнаружили. Будем продолжать завтра. Все зависит от погоды. Операция осложняется из-за сильных волн в районе поиска", — пояснил собеседник.Точное количество пассажиров лодки пока не уточняется. Однако в морском спасательном координационного центре Владивостока рассказали о том, что в на борту находились 2 человека.