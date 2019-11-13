В Москве в 18-й раз проходит Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. На открытии спел один из самых ярких участников седьмого сезона вокального шоу Голос Сергей Арутюнов. После выступления с ним встретился корреспондент Дни.ру и расспросил о закулисье популярной передачи.

В Москве в 18-й раз проходит Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week. На открытии спел один из самых ярких участников седьмого сезона вокального шоу "Голос" Сергей Арутюнов. После выступления с ним встретился корреспондент "Дни.ру" и расспросил о закулисье популярной передачи.Ходят слухи, что в некоторые известные проекты можно попасть или через постель, или за взятки. Но Сергей эти байки опровергает. "Насчет постели могу ответить честно – у меня с этим последние несколько лет большие проблемы, – вздыхает 28-летний певец. – Потому что из-за работы даже на сон нет времени категорически, даже просто на то, чтобы поспать, а не переспать. К тому же, на проекте я был с папой, на нас смотрела мама, тут уже не до разврата".Напомним, что на программе Сергей Арутюнов был в команде Басты. Правда, попал в "Голос" он случайно. Дело в том, что отец певца – знаменитый джазмен Николай Арутюнов, которого зрители Первого канала смогли видеть в проекте "Голос 60+". Во время слепых прослушиваний после основного номера Николай Арутюнов представил наставникам и зрителям своего сына Сергея."Мне с детства говорили, что мой папа – отец русского блюза, а не мой отец, – признался Арутюнов-младший. Потом я подрос и понял, что он это дело совмещает. Я хорошо понимал, что нужно нести ответственность за себя и за родителей, поэтому пошел на экономиста. Но ничего мне это не дало. Музыка взяла свое, других вариантов нет и не будет".Между тем, говорят, будто талант и святая к музыке любовь – ничто без соответствующей финансовой подпитки. Но Сергей уверяет, что за попадание в популярный проект никому не платил."Дело в том, что все наставники очень уважаемые, успешные и богатые люди, – пояснил артист. – Их просто нечем удивить, кроме пения"."Лично мне это стоило четырех лет работы по шесть часов в день над материалом, имиджем, голосом, звучанием, понимаем того, что от меня требуется, и над папой, чтобы он тоже согласился пойти, – продолжает певец. – Что касается денег, то пришлось потратиться на такси от моего дома до "Мосфильма", где снимался "Голос".12 Ноя 2019 в 1:42 PST"Сергей, а случались ли у Вас на проекте романы – с девушками или молодыми людьми? – задал корреспондент "Дни.ру" прямой вопрос музыканту. – Был ли секс за кадром?" "Я человек неженатый, но у меня есть перед глазами прекрасный пример – мои родители, которые 42 года вместе, – улыбается участник шоу "Голос". – Хотя папа прожженый рокер и всю жизнь пропадает на гастролях. Поэтому я хочу себе такую же крепкую семью. Это очень строгие правила, от которых я никогда не отойду, поэтому рабочие романы – не мое. Это просто некрасиво!".