Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России считается самым красивым российским дипломатом. Многие даже считают, что если бы не работа во внешнеполитическом ведомстве, она бы вполне могла сделать карьеру в модельном бизнесе!

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России считается самым красивым российским дипломатом. Многие даже считают, что если бы не работа во внешнеполитическом ведомстве, она бы вполне могла сделать карьеру в модельном бизнесе!Более 160 тысяч человек подписаны на аккаунт "лица российской дипломатии" в придуманной американцами социальной сети "Инстаграм". Каково же было их удивление, когда ранним утром увидели фото Марии Захаровой "в полной боевой раскраске".Дипломат поспешила всех успокоить: "Москва. 10:00 утра. Лобби Ritz. Казалось бы. Но нет. Международная конференция по радио". Т. е в самый дорогой отель Москвы ее привели не личные дела и не романтические связи, а работа и еще раз работа.Господи, всем бы так шикарно выглядеть в это время суток!.. "Первая мысль – Собчак взломала аккаунт Захаровой. Потом пригляделся...", "Наштукатурена донельзя, но все равно красивая", "Мария, очень модно выглядите", "Секс так и прет из вас", – пишут восторженные люди.12 Ноя 2019 в 11:09 PSTНапомним, что Мария Захарова – частый гость на премьерах, презентация, юбилеях. Но она не любит повышенного к себе внимания, хотя во многочисленных селфи никому не отказывает. "Я не звезда, как многие думают, а сотрудник внешнеполитического ведомства, – уверяет Мария. – У меня нет гардеробных, дорогих нарядов, свиты, стилистов и визажистов. А туфли я ношу до той пору, пока каблук не сломается или замша до дырки не протрется".