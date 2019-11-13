Анастасия Волочкова снова влипла в скандал. На сей раз балерина утверждает, что ее хотят лишить пенсии.

Анастасия Волочкова снова влипла в скандал. На сей раз балерина утверждает, что ее хотят лишить пенсии.Все началось с эфира на телеканале НТВ. Там вышел сюжет под названием "Волочкову снова ждут в Большом театре". Оказывается, Анастасии намерены отдать трудовую книжку и отправить на пенсию без выплат ежемесячного пособия."Волочкова давно не работает в театре. Ее трудовая книжка до сих пор лежит здесь. Она находится в длительном отпуске без сохранения содержания, и стаж ей не идет. Стаж начисляется только тем, кто реально работает на сцене. Как она пенсию будет получать, я не знаю. Это надо у Насти спрашивать", – заявил в сюжете директор Большого Владимир Урин.По его словам, 16 лет назад Волочкова со скандалом покинула театр. При этом восемь лет назад танцовщица могла уйти на заслуженный отдых. Связавшись с балериной, репортеры узнали, что пенсия ей не нужна. Однако Анастасии не понравилось, как о ней говорят.19 Окт 2019 в 4:56 PDT"Вы хотите сказать, что я не заслужила пенсию? Помню, товарищ, который руководил балетом в то время, просто попросил меня писать заявление на отпуск по уходу за ребенком без денежного содержания. 23 сентября моей дочери исполнилось 14 лет. У меня отпуск по уходу за ребенком длится уже 14 лет. И когда дирекция говорит, что меня уже восемь лет не должно быть в театре... Хорошо, тогда начислите мне пенсию за эти годы!" – дерзко заявила Волочкова.Средняя пенсия артиста балета составляет 19 тысяч рублей. "Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю", – цитирует балерину .