Руководство стримингового сервиса HBO Max ведет переговоры с создателями и актерами сериала Друзья о возможном продолжении проекта. Как сообщает The Hollywood Reporter, речь идет о специальном выпуске ..

Руководствостримингового сервисаHBO Max ведет переговоры с создателями и актерами сериала "Друзья" о возможном продолжении проекта. Как сообщает The Hollywood Reporter, речь идет о специальном выпуске к 25-летию ситкома.В новой серии могут сыграть все шесть актеров, исполнивших главные роли: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Отмечается, что переговоры пока ведутся и далеки до завершения.