Правда пока, как нам сообщили в региональном следкоме, подозреваемый так и не задержан.

По статье - развратные действия - ему может грозить до трех лет лишения свободы. Правда пока, как нам сообщили в региональном следкоме, подозреваемый так и не задержан.Инцидент произошел днем накануне у двадцать пятой школы областного центра - его запечатлела камера видеонаблюдения - молодой мужчина человек нападает на девочку-подростка , а затем преследует ее по улице. По неподтвержденной пока информации злоумышленник мог совершить несколько таких нападений в районе улицы Белоконской. Учеников двадцать пятой и соседней седьмой школы педагоги накануне просили не выходить вечером на улицу. Мы будем следить за развитием событий.