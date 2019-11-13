12 ноября Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. По словам ясновидящей, предстоящий год будет весьма непростым для знаменитости. Артистка столкнется с крупными денежными потерями.

12 ноября Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. По словам ясновидящей, предстоящий год будет весьма непростым для знаменитости. Артистка столкнется с крупными денежными потерями."После дня рождения год для Юлии Ковальчук будет непростым.С одной стороны, карты говорят о возможной беременности. Но Таро такжепоказывают потерю крупной суммы денег. Возможно, предстоят какие-то судебныетяжбы, после которых Юлии придется распрощаться с кругленькой суммой. Чтокасается работы, то и тут я не вижу какого-то постоянного и большого заработка.Можно сказать, что в плане карьеры никаких особых достижений ждать неприходится", – рассказала "Дни.ру"По ее словам, стоимость выступлений Ковальчук значительноупадет в цене из-за недостаточного спроса. Но Юлия погрузится в семейные заботы, поэтому интерес к творчеству пойдетна спад. И если раньше, по словам таролога, певица была материалисткой, тосейчас ее все больше будет интересовать философия и религия, что пойдет девушкена пользу. Духовная трансформация отодвинет денежные проблемы на второй план.3 Ноя 2019 в 2:01 PST"Сложный год плюс увлечение духовными практиками,в конечном итоге помогут найти новый путь в жизни. Скорее всего певицасоздаст некий фонд помощи малоимущим. В ее случае, возможно, это будет организация,призванная помогать женщинам, пережившим сложные жизненные ситуации", -добавила она.