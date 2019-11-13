12 ноября Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. По словам ясновидящей, предстоящий год будет весьма непростым для знаменитости. Артистка столкнется с крупными денежными потерями.
12 ноября Юлии Ковальчук исполнилось 37 лет. По словам ясновидящей, предстоящий год будет весьма непростым для знаменитости. Артистка столкнется с крупными денежными потерями.
"После дня рождения год для Юлии Ковальчук будет непростым.
С одной стороны, карты говорят о возможной беременности. Но Таро также
показывают потерю крупной суммы денег. Возможно, предстоят какие-то судебные
тяжбы, после которых Юлии придется распрощаться с кругленькой суммой. Что
касается работы, то и тут я не вижу какого-то постоянного и большого заработка.
Можно сказать, что в плане карьеры никаких особых достижений ждать не
приходится", – рассказала "Дни.ру"
По ее словам, стоимость выступлений Ковальчук значительно
упадет в цене из-за недостаточного спроса. Но Юлия погрузится в семейные заботы, поэтому интерес к творчеству пойдет
на спад. И если раньше, по словам таролога, певица была материалисткой, то
сейчас ее все больше будет интересовать философия и религия, что пойдет девушке
на пользу. Духовная трансформация отодвинет денежные проблемы на второй план.
3 Ноя 2019 в 2:01 PST
"Сложный год плюс увлечение духовными практиками,
в конечном итоге помогут найти новый путь в жизни. Скорее всего певица
создаст некий фонд помощи малоимущим. В ее случае, возможно, это будет организация,
призванная помогать женщинам, пережившим сложные жизненные ситуации", -
добавила она.