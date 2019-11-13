На фоне недовольства нынешним главой государства со стороны значительной части общества эксперты считают, что свержение Владимира Зеленского стоит расценивать как вполне реалистичную перспективу. Однако некоторые считают, что бывший шоумен может самостоятельно принять решение об уходе с поста президента.

На фоне недовольства нынешним главой государства со стороны значительной части общества эксперты считают, что свержение Владимира Зеленского стоит расценивать как вполне реалистичную перспективу. Однако некоторые считают, что бывший шоумен может самостоятельно принять решение об уходе с поста президента.Разговоры о свержении Владимира Зеленского возобновились на Украине с новой силой после того, как руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак напомнил о трех невыполненных предвыборных обещаниях политика. Речь идет о борьбе с коррупцией, о воплощении в жизнь принципа единства закона для всех и о возвращении в страну украинцев из эмиграции.Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник напомнил, что это далеко не единственные проблемы Владимира Зеленского. "Он не выполнил самого главного обещания: принести Украине мир, причем, очень скоро", – цитирует эксперта. Не было обеспечено и внутреннего суверенитета для страны – на руководящих постах, как и в бытность президентом Петра Порошенко, сидят иностранцы.Разговоры Владимира Зеленского о верховенстве права разбиваются о гуляющих по улицам радикалов, вооруженных топорами. "Правительство Зеленский обещал отправить в отставку, если оно не снизит тарифы. Они выросли, но кабмин на месте", – напомнил Владимир Олейник.Разгадать секрет, по каким причинам у политика ничего не получается, не составляет труда, уверен он. "Ответ содержится в выступлении самого Зеленского. Он просто устал, потому что, как он признался, стал главой государства "по приколу", – подчеркнул депутат. Реальность, однако, оказалась куда суровее."Зеленский уже дважды давал большие интервью, в которых он говорил, что устал. В третьем интервью, видимо, скажет: "Я ухожу", – рассказал Владимир Олейник.Не растет и уровень народной поддержки Владимира Зеленского. "Президент в глазах граждан – случайный гражданин, оказавшийся на высоком посту. Им управляет меньшинство, хвост виляет собакой", – подчеркнул экс-нардеп. "Такими темпами Зеленский скорой уйдет в отставку, нельзя занимать чужие должности и шутить, когда страна находится на грани раскола и распада", – заключил он.