Обстоятельства гибели в юношеском лагере Артеке 15-летней жительницы Дагестана будут расследовать в Москве.

Обстоятельства гибели в юношеском лагере "Артеке" 15-летней жительницы Дагестана будут расследовать в Москве.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.Она подчеркнула, что данное расследование по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, передано в центральный аппарат СКР, отметив, что тем временем, Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело по факту гибели девочки из Махачкалы.Отмечается, что 12 ноября школьница легла спать, а утром 13 ноября была обнаружена без признаков жизни. На месте происшествия работают следователи и эксперты, опрашиваются работники лагеря, устанавливается картина предыдущих дней.