Телеведущая устроила разборки с режиссером в
Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал
ее бракосочетание с Константином Богомоловым.
Телеведущая устроила разборки с режиссером в
Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал
ее бракосочетание с Константином Богомоловым.
На своей странице в "Инстаграме"
светская львица опубликовала полный гнева и сарказма пост, отметив, что Никита
Михалков ее не забывает. "Оказывается, несколько дней назад целый час эфирного
времени на телеканале "Россия24" (за которое вы, кстати, платите, дорогие
налогоплательщики), был посвящен важной, а главное очень актуальной и
своевременной теме – нашей свадьбе", – написала Ксения Собчак.
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