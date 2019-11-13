Телеведущая устроила разборки с режиссером в Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал ее бракосочетание с Константином Богомоловым.

Телеведущая устроила разборки с режиссером вСети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковалее бракосочетание с Константином Богомоловым.На своей странице в "Инстаграме"светская львица опубликовала полный гнева и сарказма пост, отметив, что НикитаМихалков ее не забывает. "Оказывается, несколько дней назад целый час эфирноговремени на телеканале "Россия24" (за которое вы, кстати, платите, дорогиеналогоплательщики), был посвящен важной, а главное очень актуальной исвоевременной теме – нашей свадьбе", – написала Ксения Собчак.Материал дополняется