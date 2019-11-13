Телеведущая устроила разборки с режиссером в
Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал
ее бракосочетание с Константином Богомоловым.
Телеведущая устроила разборки с режиссером в
Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал
ее бракосочетание с Константином Богомоловым.
На своей странице в "Инстаграм"
светская львица опубликовала полный гнева и сарказма пост, отметив, что Никита
Михалков ее не забывает. "Оказывается, несколько дней назад целый час эфирного
времени на телеканале "Россия 24" (за которое вы, кстати, платите, дорогие
налогоплательщики), был посвящен важной, а главное, очень актуальной и
своевременной теме – нашей свадьбе", – написала Ксения Собчак.
Она предположила, что не
пройдет и полгода, как Никита Сергеевич уделит внимание ее интервью с
Маргаритой Симоньян или премьере Театра на Малой Бронной "Нормы" Диденко. "Роскошно все. И
хлесткое название "ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и Цитаты
Великих (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) каждые
три минуты, и лирическая музыка, и уместный церковный неймдроппинг Ермоловой и
Шаляпиным, и пафосный финал... прям "Солнечный Удар" в миниатюре", -
выплеснула желчь Ксения Собчак.
По словам журналистки,
раньше после такого она бы "настрочила" открытое письмо Никите Михалкову. Но
сейчас, как заверила звезда, она активно практикует смирение. "Поэтому отвечу
коротко и тут. "А они это все всерьез или "как бы", с издевкой?" – вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги за то, что выдали катафалк без
предъявления собственно трупа", – пожаловалась Ксения Собчак.
13 Ноя 2019 в 2:06 PST
На нападки режиссера
она ответила вопросом на вопрос. "А вы в последние время то, что снимаете, вы
это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или "как бы"? Я вот верю в искренность
ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление
тончайшего троллинга", – заявила
Знаменитость
недоумевает: как можно упрекать их с Богомоловым в том, что они не предъявили труп
при получении катафалка? "Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а
вам целый Госбюджет", – резюмировала острая на язык .