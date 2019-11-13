Телеведущая устроила разборки с режиссером в Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал ее бракосочетание с Константином Богомоловым.

Телеведущая устроила разборки с режиссером вСети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковалее бракосочетание с Константином Богомоловым.На своей странице в "Инстаграм"светская львица опубликовала полный гнева и сарказма пост, отметив, что НикитаМихалков ее не забывает. "Оказывается, несколько дней назад целый час эфирноговремени на телеканале "Россия 24" (за которое вы, кстати, платите, дорогиеналогоплательщики), был посвящен важной, а главное, очень актуальной исвоевременной теме – нашей свадьбе", – написала Ксения Собчак.Она предположила, что непройдет и полгода, как Никита Сергеевич уделит внимание ее интервью сМаргаритой Симоньян или премьере Театра на Малой Бронной "Нормы" Диденко. "Роскошно все. Ихлесткое название "ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и ЦитатыВеликих (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) каждыетри минуты, и лирическая музыка, и уместный церковный неймдроппинг Ермоловой иШаляпиным, и пафосный финал... прям "Солнечный Удар" в миниатюре", -выплеснула желчь Ксения Собчак.По словам журналистки,раньше после такого она бы "настрочила" открытое письмо Никите Михалкову. Носейчас, как заверила звезда, она активно практикует смирение. "Поэтому отвечукоротко и тут. "А они это все всерьез или "как бы", с издевкой?" – вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги за то, что выдали катафалк безпредъявления собственно трупа", – пожаловалась Ксения Собчак.13 Ноя 2019 в 2:06 PSTНа нападки режиссераона ответила вопросом на вопрос. "А вы в последние время то, что снимаете, выэто всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или "как бы"? Я вот верю в искренностьваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатлениетончайшего троллинга", – заявилаЗнаменитостьнедоумевает: как можно упрекать их с Богомоловым в том, что они не предъявили труппри получении катафалка? "Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, авам целый Госбюджет", – резюмировала острая на язык .