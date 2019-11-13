Владимиру Зеленскому стоило бы внимательнее смотреть за своими соратниками. За спиной главы государства его окружение ведет свою игру. Как оказалось, члены Слуги народа помогают трудоустраивать на должности в Верховной раде людей, близких к экс-президенту Петру Порошенко.

Владимиру Зеленскому стоило бы внимательнее смотреть за своими соратниками. За спиной главы государства его окружение ведет свою игру. Как оказалось, члены "Слуги народа" помогают трудоустраивать на должности в Верховной раде людей, близких к экс-президенту Петру Порошенко.Некоторые члены команды главы государства принялисьпродвигать на высокую позицию в парламент бывшего главу одиозного Институтанациональной памяти Владимира Вятровича. Данная структура хорошо известнаблагодаря масштабным фальсификациям украинской истории в антироссийском ключе.О том, что однопартийцы помогают Вятровичу получить мандат,сообщил "слуга народа" Максим Бужанский. Стать депутатом одиозныйпарламентарий может благодаря супруге экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирине,которая вовремя отказалась от исполнения обязанностей парламентария,сославшись на проблемы со здоровьем.По словам Бужанского, в Раде образовалась ситуативнаякоалиция между "Слугой народа" и партией Порошенко "Европейскаясолидарность". "ЕС" нужно завести в Раду Вятровича вместо ИриныЛуценко", – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутатнедоумевает: с какой стати его однопартийцам потребовалось помогать людямПорошенко?Кадры Порошенко постепенно проникают и в правительство. Так,широко известная в узких кругах сторонница гей-парадов Светлана Залищук сталасоветником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. Повсей видимости, некоторые члены команды тайком от президентапреследуют собственные интересы.Неладное заметил и юрист Андрей Портнов. Командапомогает Порошенко выводить деньги за пределы страны, уверен адвокат.