Владимиру Зеленскому стоило бы внимательнее смотреть за своими соратниками. За спиной главы государства его окружение ведет свою игру. Как оказалось, члены Слуги народа помогают трудоустраивать на должности в Верховной раде людей, близких к экс-президенту Петру Порошенко.
Владимиру Зеленскому стоило бы внимательнее смотреть за своими соратниками. За спиной главы государства его окружение ведет свою игру. Как оказалось, члены "Слуги народа" помогают трудоустраивать на должности в Верховной раде людей, близких к экс-президенту Петру Порошенко.
Некоторые члены команды главы государства принялись
продвигать на высокую позицию в парламент бывшего главу одиозного Института
национальной памяти Владимира Вятровича. Данная структура хорошо известна
благодаря масштабным фальсификациям украинской истории в антироссийском ключе.
О том, что однопартийцы помогают Вятровичу получить мандат,
сообщил "слуга народа" Максим Бужанский. Стать депутатом одиозный
парламентарий может благодаря супруге экс-генпрокурора Юрия Луценко Ирине,
которая вовремя отказалась от исполнения обязанностей парламентария,
сославшись на проблемы со здоровьем.
По словам Бужанского, в Раде образовалась ситуативная
коалиция между "Слугой народа" и партией Порошенко "Европейская
солидарность". "ЕС" нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины
Луценко", – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Депутат
недоумевает: с какой стати его однопартийцам потребовалось помогать людям
Порошенко?
Кадры Порошенко постепенно проникают и в правительство. Так,
широко известная в узких кругах сторонница гей-парадов Светлана Залищук стала
советником премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. По
всей видимости, некоторые члены команды тайком от президента
преследуют собственные интересы.
Неладное заметил и юрист Андрей Портнов. Команда
помогает Порошенко выводить деньги за пределы страны, уверен адвокат.