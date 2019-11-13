Ребятам рассказали об особенностях службы в некоторых подразделениях полиции.

В рамках проведения дня открытых дверей сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району пригласили на экскурсию в отдел полиции студентов 3 курса местного колледжа.В начале встречи студенты посетили актовый зал, где перед студентами выступили сотрудники различных подразделений. Полицейские рассказали ребятам об особенностях и специфике службы, довели информацию о задачах, которые выполняют сотрудники ОМВД в своей повседневной деятельности, а также рассказали о государственных услугах, предоставляемых МВД России.Продолжилась встреча посещением дежурной части, знакомством с экспертно-криминалистической группой, сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы. В процессе общения полицейские продемонстрировали процесс сборки и разборки оружия, а также показали специальные средства, состоящие на вооружении в ОМВД.В завершение встречи студенты задали вопросы, касающиеся поступления на службу в полицию и социальных гарантиях. Стражи порядка подробно объяснили студентам, какие этапы проходит кандидат, поступающий на службу и обозначили необходимый перечень документов.