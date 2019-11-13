Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из Спартака. Матч получился напряженный, гости вели 2:0 и 2:1, но упустили победу в основное время. И только в овертайме красно-белые оказались на высоте – 3:2.

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака". Матч получился напряженный, гости вели 2:0 и 2:1, но упустили победу в основное время. И только в овертайме "красно-белые" оказались на высоте – 3:2."Спартак" на удивление быстро вышел вперед и закрепил свой успех: Федоров и Зубов на 8-й и 10-й минутах сделали разницу "+2" в пользу номинальных гостей. Впрочем, еще через 2 минуты Марченко сократил разрыв до минимума.Но затем очередного гола пришлось ждать целых 47 минут: Попов на исходе основного времени использовал численный перевес, когда армейцы сняли вратаря в поисках путей к воротам земляков. Казалось, этот гол даст в овертайме психологическое преимущество "красно-синим", но гости не потеряли запала: Зубов забил решающий гол.Результаты других матчей игрового дня: "Динамо" (Минск) – "Торпедо" – 6:5, "Ак Барс" – "Авангард" – 3:0.