Адвокат Юлия
Нитченко раскрыла подробности отношений в семье девушек. Оказывается, сестры
Хачатурян мстили отцу за издевательства.
Адвокат Юлия
Нитченко раскрыла подробности отношений в семье девушек. Оказывается, сестры
Хачатурян мстили отцу за издевательства.
Юрист сообщила,
что однажды они накормили Михаила Хачатуряна собачьей едой. Кроме того, девушки
всячески высмеивали своего родителям.
В распоряжение
СМИ оказалась распечатка общения в Крестины Хачатурян с подругой в Сети. Выяснилось,
что как то раз сестры решили поиздеваться над отцом, добавив в еду собачий
корм. Мужчина обмана не заметил, что очень рассмешило девочек.
Об этом
Крестина рассказала подруге, которая теперь проходит в качестве свидетельницы. "Они
высмеивали моральные моменты", – цитирует Юлию Нитченко .
12 Июл 2019 в 10:43 PDT
Напомним, в 2018 году Михаил
Хачатурян был убит своими дочерьми. Обвиняемыми в совершении преступления
являются три его наследницы. рассказали, что постоянно подвергались
издевательствам со стороны отца.
Как писали "Дни.ру", отец
регулярно подвергал дочерей насилию. Следователи провели медицинскую экспертизу
и выяснили, что способствовало подобному обращению с собственными детьми.
Как оказалось, у Михаила был гиперролевой синдром (чрезмерное подчеркивание
некоторых особенностей половой роли. Следствие выясняло причины и мотивы
преступления, однако дело было закрыто 14 июня 2019 года.