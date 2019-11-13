Адвокат Юлия Нитченко раскрыла подробности отношений в семье девушек. Оказывается, сестры Хачатурян мстили отцу за издевательства.

Адвокат ЮлияНитченко раскрыла подробности отношений в семье девушек. Оказывается, сестрыХачатурян мстили отцу за издевательства.Юрист сообщила,что однажды они накормили Михаила Хачатуряна собачьей едой. Кроме того, девушкивсячески высмеивали своего родителям.В распоряжениеСМИ оказалась распечатка общения в Крестины Хачатурян с подругой в Сети. Выяснилось,что как то раз сестры решили поиздеваться над отцом, добавив в еду собачийкорм. Мужчина обмана не заметил, что очень рассмешило девочек.Об этомКрестина рассказала подруге, которая теперь проходит в качестве свидетельницы. "Онивысмеивали моральные моменты", – цитирует Юлию Нитченко .12 Июл 2019 в 10:43 PDTНапомним, в 2018 году МихаилХачатурян был убит своими дочерьми. Обвиняемыми в совершении преступленияявляются три его наследницы. рассказали, что постоянно подвергалисьиздевательствам со стороны отца.Как писали "Дни.ру", отецрегулярно подвергал дочерей насилию. Следователи провели медицинскую экспертизуи выяснили, что способствовало подобному обращению с собственными детьми.Как оказалось, у Михаила был гиперролевой синдром (чрезмерное подчеркиваниенекоторых особенностей половой роли. Следствие выясняло причины и мотивыпреступления, однако дело было закрыто 14 июня 2019 года.