Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Имя Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. На
протяжении последних месяцев эксперты гадали, когда бывшего президента арестуют.
Но несмотря на все обвинения, трогать бывшего главу государства, а ныне
депутата Верховной рады не будут.
Между новыми и старыми властями существует некая система
договоренностей, сообщает телеграм-канал "Шаурма Зеленского".
"Он неприкасаемый, причем, скорее всего, навсегда. Договорняк", -
пишут авторы.
Более того, окружение Владимира Зеленского помогает Петру Порошенко выводить
деньги за границу, сообщил юрист Андрей Портнов. "Генеральный прокурор
дает все возможности сегодня Петру Порошенко и его политическому окружению,
которое причастно к отмыванию преступных доходов, хищениям у армии, хищениям у
бюджета. Власть дает им фактически спрятать эти доходы", – сказал адвокат в
прямом эфире телеканала "112 Украина".
Президент Зеленский сейчас выглядит более усталым, чем Порошенко к концу своего второго срока.
А представляете, как устал Коломойский дергать его за ниточки?
— Родина Любовь ���� (@RussiaLoveVera)
В начале ноября журналистам стало известно, что Петр
Порошенко переписал основные активы на старшего сына Алексея. Речь идет о
главной структуре корпорации "Рошен" – ООО
"Центрально-Европейская кондитерская компания". Кроме того, отпрыск
экс-президента стал собственником предприятий "Рошен де-люкс", "Рошен
Мир" и "Рошен-Волынь".
Между тем расследования в отношении продолжаются. Правоохранители заинтересовались ролью властей в прошлогодней
провокации в Керченском проливе. Следователи не исключают, что моряков
умышленно отправили на прорыв в Азовское море.
Аукнуться Порошенко могут и события июля 2014 года. В разгар
тяжелых боев в Донбассе бюджет армии урезали на 34 миллиона гривен. Портнов
полагает, что эти деньги и его окружение присвоили и вывели за
границу.