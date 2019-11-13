Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Многие продолжают ждать от Владимира Зеленского суда над Петром Порошенко. Но бывший президент, видимо, чувствует себя вольготно. С шокирующим заявлением об отношениях старой и новой власти выступил юрист и экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.Имя Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Напротяжении последних месяцев эксперты гадали, когда бывшего президента арестуют.Но несмотря на все обвинения, трогать бывшего главу государства, а нынедепутата Верховной рады не будут.Между новыми и старыми властями существует некая системадоговоренностей, сообщает телеграм-канал "Шаурма Зеленского"."Он неприкасаемый, причем, скорее всего, навсегда. Договорняк", -пишут авторы.Более того, окружение Владимира Зеленского помогает Петру Порошенко выводитьденьги за границу, сообщил юрист Андрей Портнов. "Генеральный прокурордает все возможности сегодня Петру Порошенко и его политическому окружению,которое причастно к отмыванию преступных доходов, хищениям у армии, хищениям убюджета. Власть дает им фактически спрятать эти доходы", – сказал адвокат впрямом эфире телеканала "112 Украина".Президент Зеленский сейчас выглядит более усталым, чем Порошенко к концу своего второго срока.А представляете, как устал Коломойский дергать его за ниточки?— Родина Любовь ���� (@RussiaLoveVera)В начале ноября журналистам стало известно, что ПетрПорошенко переписал основные активы на старшего сына Алексея. Речь идет оглавной структуре корпорации "Рошен" – ООО"Центрально-Европейская кондитерская компания". Кроме того, отпрыскэкс-президента стал собственником предприятий "Рошен де-люкс", "РошенМир" и "Рошен-Волынь".Между тем расследования в отношении продолжаются. Правоохранители заинтересовались ролью властей в прошлогоднейпровокации в Керченском проливе. Следователи не исключают, что моряковумышленно отправили на прорыв в Азовское море.Аукнуться Порошенко могут и события июля 2014 года. В разгартяжелых боев в Донбассе бюджет армии урезали на 34 миллиона гривен. Портновполагает, что эти деньги и его окружение присвоили и вывели заграницу.