Егор Кончаловский отвел любимую женщину в ЗАГС. У 53-летнего режиссера заметили обручальное кольцо.

Егор Кончаловский отвел любимую женщину в ЗАГС. У 53-летнего режиссеразаметили обручальное кольцо.Кинематографист, судя по всему, официально оформил отношения с 35-летнимюристом Марией Леоновой. Об этом стало известно, после появления четы напремьере фильма Андрея Кончаловского "Грех". Присутствующие заметилиобручальные кольца на безымянных пальцах правых рук Егора и Марии.Отметим, что влюбленных на киносмотре сопровождала мама режиссера НатальяАринбасарова. Знаменитое семейство выглядело счастливым. Поговаривают, что НатальяУтевлевна и Мария хорошо ладят. Свекровь и невестка живут под одной крышей. Обэтом сообщает сайтУи Марии Леоновой подрастает трехлетний сын. Мальчика зовутТимур.Интересно, что с избранницей режиссер познакомился в суде. Леонова защищалаинтересы Кончаловского.25 Сен 2019 в 4:06 PDTДобавим, что актриса Любовь Толкалина, с которой режиссер сожительствовал20 лет, очень тепло отзывается о Марии Леоновой. По словам артистки, много лет мечтал о наследнике. "Тимур – счастливый, долгожданный ребенок,который действительно был рожден в любви, осознанности и покое", -говорила Толкалина в интервью. К слову, в отношениях с кинематографистом Любовьродила дочь Марию, которой уже 18 лет.