Егор Кончаловский отвел любимую женщину в ЗАГС. У 53-летнего режиссера
заметили обручальное кольцо.
Егор Кончаловский отвел любимую женщину в ЗАГС. У 53-летнего режиссера
заметили обручальное кольцо.
Кинематографист, судя по всему, официально оформил отношения с 35-летним
юристом Марией Леоновой. Об этом стало известно, после появления четы на
премьере фильма Андрея Кончаловского "Грех". Присутствующие заметили
обручальные кольца на безымянных пальцах правых рук Егора и Марии.
Отметим, что влюбленных на киносмотре сопровождала мама режиссера Наталья
Аринбасарова. Знаменитое семейство выглядело счастливым. Поговаривают, что Наталья
Утевлевна и Мария хорошо ладят. Свекровь и невестка живут под одной крышей. Об
этом сообщает сайт
Уи Марии Леоновой подрастает трехлетний сын. Мальчика зовут
Тимур.
Интересно, что с избранницей режиссер познакомился в суде. Леонова защищала
интересы Кончаловского.
25 Сен 2019 в 4:06 PDT
Добавим, что актриса Любовь Толкалина, с которой режиссер сожительствовал
20 лет, очень тепло отзывается о Марии Леоновой. По словам артистки, много лет мечтал о наследнике. "Тимур – счастливый, долгожданный ребенок,
который действительно был рожден в любви, осознанности и покое", -
говорила Толкалина в интервью. К слову, в отношениях с кинематографистом Любовь
родила дочь Марию, которой уже 18 лет.