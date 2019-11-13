Президент Белоруссии стал самым популярным зарубежным политиком среди украинцев. Александру Лукашенко доверяют почти 70% граждан Незалежной. Батьке уже прочат кресло лидера Незалежной.
Президент Белоруссии стал самым популярным зарубежным политиком среди украинцев. Александру Лукашенко доверяют почти 70% граждан Незалежной. Батьке уже прочат кресло лидера Незалежной.
Любопытные итоги исследования опубликовала украинская
социологическая группа "Рейтинг". По результатам опросов выяснилось,
что положительно к белорусскому лидеру относятся 66% украинцев. Лишь 15% из
граждан Незалежной выразили Лукашенко недоверие.
Примечательно, что наибольшей поддержкой белорусский лидер
пользуется среди возрастных респондентов. "Лукашенко мог бы стать
президентом Украины", – так прокомментировали результаты соцопроса
журналисты портала Eadaily.com.
На втором месте в рейтинге симпатий украинцев расположилась
канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ей доверяют 60% респондентов. Замыкает тройку
лидеров президент Польши Анджей Дуда. А к американскому лидеру Дональду Трампу
отношение у украинцев довольно прохладное. Доверяют главе Белого дома лишь 30%
украинцев, 42% относятся к нему отрицательно.
По популярности идет почти вровень с
Владимиром Зеленским. По данным социологической службы Центра Разумкова,
украинского президента поддерживают 70% граждан. На втором месте в рейтинге
политиков Незалежной с большим отрывом расположился спикер Верховной рады
Дмитрий Разумков.
Любопытно, что в Белоруссии рейтинг Лукашенко уже несколько
лет засекречен. Эксперты полагают, что, если бы в стране прошли
конкурентные выборы, Батька получил бы не более 30% голосов.
Головной болью является Минск. В столице уровень
поддержки главы государства стремится к нулю, сообщил ранее телеграм-канал
"Бульба престолов".