Президент Белоруссии стал самым популярным зарубежным политиком среди украинцев. Александру Лукашенко доверяют почти 70% граждан Незалежной. Батьке уже прочат кресло лидера Незалежной.

Президент Белоруссии стал самым популярным зарубежным политиком среди украинцев. Александру Лукашенко доверяют почти 70% граждан Незалежной. Батьке уже прочат кресло лидера Незалежной.Любопытные итоги исследования опубликовала украинскаясоциологическая группа "Рейтинг". По результатам опросов выяснилось,что положительно к белорусскому лидеру относятся 66% украинцев. Лишь 15% изграждан Незалежной выразили Лукашенко недоверие.Примечательно, что наибольшей поддержкой белорусский лидерпользуется среди возрастных респондентов. "Лукашенко мог бы статьпрезидентом Украины", – так прокомментировали результаты соцопросажурналисты портала Eadaily.com.На втором месте в рейтинге симпатий украинцев расположиласьканцлер ФРГ Ангела Меркель. Ей доверяют 60% респондентов. Замыкает тройкулидеров президент Польши Анджей Дуда. А к американскому лидеру Дональду Трампуотношение у украинцев довольно прохладное. Доверяют главе Белого дома лишь 30%украинцев, 42% относятся к нему отрицательно.По популярности идет почти вровень сВладимиром Зеленским. По данным социологической службы Центра Разумкова,украинского президента поддерживают 70% граждан. На втором месте в рейтингеполитиков Незалежной с большим отрывом расположился спикер Верховной радыДмитрий Разумков.Любопытно, что в Белоруссии рейтинг Лукашенко уже нескольколет засекречен. Эксперты полагают, что, если бы в стране прошликонкурентные выборы, Батька получил бы не более 30% голосов.Головной болью является Минск. В столице уровеньподдержки главы государства стремится к нулю, сообщил ранее телеграм-канал"Бульба престолов".