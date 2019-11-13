Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко.

Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко.С первым президентом Казахстана Батька всегда был в хорошихотношения. "Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и заваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом", -обратился Назарбаев к Лукашенко во время недавней встречи.Во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана выступилс неожиданным предложением. Пока Москва и Киев договариваются о саммите поДонбассу, Назарбаев решил взять инициативу в свои руки. Путин и Зеленский моглибы провести переговоры на территории Казахстана, отметил Елбасы.Бывший президент Казахстана хочет перехватить миротворческуюинициативу у Минска и уменьшить влияние белорусов в российско-украинскомурегулировании, утверждает телеграм-канал "Легитимный"."Александру Лукашенко очень не понравилась такая инициативаНазарбаева", – пишут авторы со ссылкой на белорусские источники.Пока нельзя сказать, что Назарбаев отнимает у рольмиротворца, отметил политолог Павел Салин. Вместе с тем на этом поле Минск иНур-Султан являются конкурентами, подчеркнул эксперт.В беседе с "Дни.ру" аналитик рассказал о возможныхплощадках для проведения саммита по Донбассу. Это может быть или одна изевропейских стран – участниц нормандского формата, или государство – член СНГ.Последний вариант менее удобен Киеву, потому как украинские националистысчитают политику Минска и Нур-Султана пророссийской.Россия и Украина пока не могут согласовать условия длявстречи в рамках нормандской четверки. Москва настаивает, что по итогам саммитадолжен быть подписан итоговый документ. Киев уклоняется от этого обязательства.Президент Белоруссии неоднократно предлагал сторонампосредничество в урегулировании.