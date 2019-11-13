Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко.
Нурсултан Назарбаев неожиданно ворвался в российско-украинскую повестку. Первый президент Казахстана предложил провести на территории республики встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатива Елбасы вряд ли обрадует белорусского лидера Александра Лукашенко.
С первым президентом Казахстана Батька всегда был в хороших
отношения. "Я вас глубоко уважаю за то, что вы сделали для Беларуси и за
ваши человеческие качества. И я остаюсь вашим надежным другом", -
обратился Назарбаев к Лукашенко во время недавней встречи.
Во вторник, 12 ноября, первый президент Казахстана выступил
с неожиданным предложением. Пока Москва и Киев договариваются о саммите по
Донбассу, Назарбаев решил взять инициативу в свои руки. Путин и Зеленский могли
бы провести переговоры на территории Казахстана, отметил Елбасы.
Бывший президент Казахстана хочет перехватить миротворческую
инициативу у Минска и уменьшить влияние белорусов в российско-украинском
урегулировании, утверждает телеграм-канал "Легитимный".
"Александру Лукашенко очень не понравилась такая инициатива
Назарбаева", – пишут авторы со ссылкой на белорусские источники.
Пока нельзя сказать, что Назарбаев отнимает у роль
миротворца, отметил политолог Павел Салин. Вместе с тем на этом поле Минск и
Нур-Султан являются конкурентами, подчеркнул эксперт.
В беседе с "Дни.ру" аналитик рассказал о возможных
площадках для проведения саммита по Донбассу. Это может быть или одна из
европейских стран – участниц нормандского формата, или государство – член СНГ.
Последний вариант менее удобен Киеву, потому как украинские националисты
считают политику Минска и Нур-Султана пророссийской.
Россия и Украина пока не могут согласовать условия для
встречи в рамках нормандской четверки. Москва настаивает, что по итогам саммита
должен быть подписан итоговый документ. Киев уклоняется от этого обязательства.
Президент Белоруссии неоднократно предлагал сторонам
посредничество в урегулировании.