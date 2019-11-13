Убийство 24-летней студентки из Санкт-Петербурга, которую расчленил ее любовник и по совместительству преподаватель Олег Соколов, остается одной из самых обсуждаемых тем. Шоумен Стас Садальский отметил, что стоило раньше обратить внимание на доцента-маньяка, ведь предпосылки были.

Убийство 24-летней студентки из Санкт-Петербурга, которую расчленил ее любовник и по совместительству преподаватель Олег Соколов, остается одной из самых обсуждаемых тем. Шоумен Стас Садальский отметил, что стоило раньше обратить внимание на доцента-маньяка, ведь предпосылки были.Актер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором напомнил об одном очень интересном видео. На записи публицист Евгений Понасенков предупредил о кровожадности историка.Режиссер поведал об избиении студентов на открытой лекции Олега Соколова в СПбГУ. Кроме того, он рассказал об студентки, которое случилось еще 11 лет назад."Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке", – приводит актер слова Понасенкова.12 Ноя 2019 в 5:10 PSTПо словам Садальского, девушка обратилась в полицию с заявлением, приложив к нему медицинское свидетельство о кровоизлияниях в связки, побоях и сотрясении мозга. Удивительно, но до суда дело не дошло."Женя оказался прав. Маньяк все-таки другую девочку. Теперь, как я понимаю, Соколова пытаются отмазать", – заключил шоумен.