По мнению психиатра, выходки одиозного актера Алексея Панина могут негативно сказаться на его детях. У наследниц артиста в будущем могут быть психологические проблемы.

По мнению психиатра,выходки одиозного актера Алексея Панина могут негативно сказаться на его детях.У наследниц артиста в будущем могут быть психологические проблемы.Сегодня, 12 ноября, вСети появилось видео, на котором Алексей Панин приковывает к батарее 12-летнююдочь. Ролик вызвал резонансную реакцию обществнности. Хотя запись и кажется постановочной, поведение артиста осудили.По словам психиатра-наркологаАлексея Казанцева, у Алексея Панина на фоне употребления различных психоактивныхвеществ наблюдается расстройство личности. От актера можно ожидать чего угодно.Скорее всего, пострадал головной мозг, и эти изменения необратимы."Обычно болячкипередаются от отца к дочери, от матери к сыну, к сожалению. У нее (у дочери Панина – прим. ред.), насколько япомню, наследственность отягощена по той и по другой линии, мать у психиатранаблюдалась, как минимум, у отца соответственно эти постоянные употребления.Он, конечно, сейчас борется за внешний вид с помощью косметологов, но поведениеон свое менять не собирается. Заболевание хроническое, оно с ним на всюоставшуюся жизнь", – отметил доктор.Психиатр обратил на вниманиена публикацию в инстаграм-аккаунте . На выставленном фото артистзапечатлен с детьми. Знаменитость пьет пиво. Алексей Казанцев отметил, что,употребляя спиртное в присутствии детей, Панин формирует у них лояльноеотношение к алкоголю, а это может привести к проблемам в будущем. Артист калечит психику собственным отпрыскам."У девочки может быть дваварианта – может быть супруг полная копия отца, как это довольно частопроисходит, либо же у нее возникнут такие же проблемы в какой-то определенныйпериод времени", – резюмировал психиатр-нарколог в беседе с .У три дочери. Одна от гражданского брака с актрисой Юлией Юдинцевой, вторая – от сожительства с гинекологом Татьяной Савиной, третья – от некой Ольги Маруженко.