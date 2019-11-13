По мнению психиатра,
выходки одиозного актера Алексея Панина могут негативно сказаться на его детях.
У наследниц артиста в будущем могут быть психологические проблемы.
По мнению психиатра,
выходки одиозного актера Алексея Панина могут негативно сказаться на его детях.
У наследниц артиста в будущем могут быть психологические проблемы.
Сегодня, 12 ноября, в
Сети появилось видео, на котором Алексей Панин приковывает к батарее 12-летнюю
дочь. Ролик вызвал резонансную реакцию обществнности. Хотя запись и кажется постановочной, поведение артиста осудили.
По словам психиатра-нарколога
Алексея Казанцева, у Алексея Панина на фоне употребления различных психоактивных
веществ наблюдается расстройство личности. От актера можно ожидать чего угодно.
Скорее всего, пострадал головной мозг, и эти изменения необратимы.
"Обычно болячки
передаются от отца к дочери, от матери к сыну, к сожалению. У нее (у дочери Панина – прим. ред.), насколько я
помню, наследственность отягощена по той и по другой линии, мать у психиатра
наблюдалась, как минимум, у отца соответственно эти постоянные употребления.
Он, конечно, сейчас борется за внешний вид с помощью косметологов, но поведение
он свое менять не собирается. Заболевание хроническое, оно с ним на всю
оставшуюся жизнь", – отметил доктор.
Психиатр обратил на внимание
на публикацию в инстаграм-аккаунте . На выставленном фото артист
запечатлен с детьми. Знаменитость пьет пиво. Алексей Казанцев отметил, что,
употребляя спиртное в присутствии детей, Панин формирует у них лояльное
отношение к алкоголю, а это может привести к проблемам в будущем. Артист калечит психику собственным отпрыскам.
"У девочки может быть два
варианта – может быть супруг полная копия отца, как это довольно часто
происходит, либо же у нее возникнут такие же проблемы в какой-то определенный
период времени", – резюмировал психиатр-нарколог в беседе с .
У три дочери. Одна от гражданского брака с актрисой Юлией Юдинцевой, вторая – от сожительства с гинекологом Татьяной Савиной, третья – от некой Ольги Маруженко.