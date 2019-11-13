12 ноября бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – отметила 27-летие. Однако, как утверждает ясновидящая, настроение у знаменитости в день рождения было совсем не праздничное. Женщину преследуют неудачи как в финансовом плане, так и в любовных делах.

12 ноября бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – отметила 27-летие. Однако, как утверждает ясновидящая, настроение у знаменитости в день рождения было совсем не праздничное. Женщину преследуют неудачи как в финансовом плане, так и в любовных делах.День рождения – праздниквеселый, но у Алены настроение будет "на нуле". Ноябрь и декабрь – месяцы сложные."Тут идет потеря денег, выплата долгов. В личной жизни ничего хорошего также еене ждет. Сейчас Шишковой кажется, что нормальных мужчин не осталось, а те, которыеее окружают, попросту используют ее.Кроме того, Алене стоит поберечь здоровье.Карты недвусмысленно намекают на присутствие стресса, психологическогодискомфорта и некоторых явных признаков депрессии", – рассказала "Дни.ру"Ситуация начнетвыравниваться в январе, уверяет гадалка. "Месяц будет хорошим в планезнакомств, проведения времени с друзьями, будут неожиданные подарки. Финансовоеположение немного наладится, а окончательно она выйдет в плюс по деньгам в мае",– говорит Копнева."В феврале Алена начнет заниматься новым бизнесом. Возможно,это будет участие в каком-то крупном проекте. Шишкова перестанет быть простоматерью ребенка Тимати, станет более самостоятельной. Ее партнером по проектустанет какой-то весьма влиятельный мужчина. Карты показывают только деловыеотношения с его стороны, хотя сама Алена была бы не против завязать с нимроман. Легкий флирт ей обеспечен, но не более того".5 Ноя 2019 в 5:27 PSTМарт девушка проведет впоиске своего единственного, но опять безрезультатно. В апреле у появитсяшанс на влюбленность, но роман отойдет на второй план – деловые отношениявозьмут вверх над чувствами. В мае она окончательно забудет про свою личнуюжизнь и погрузится в работу."Интересное знакомство с женщиной поможет Шишковойеще больше укрепить свои позиции, и она вложит скопленные деньги в какое-топредприятие. С этого момента начнется успешный взлет. К августу самооценкамодели взлетит до небес, но ей очень скоро придется успокоиться, так как вперединеприятность со стороны некой дамы. Возможно, это ее подруга, которая поступит подло:Алена вновь лишится крупной суммы денег. Ей нужно быть осторожнее в оформлениидокументов. Конец года Шишкова проведет спокойно в неспешных поисках настоящейлюбви", – подытожила ясновидящая.