12 ноября бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – отметила 27-летие. Однако, как утверждает ясновидящая, настроение у знаменитости в день рождения было совсем не праздничное. Женщину преследуют неудачи как в финансовом плане, так и в любовных делах.
12 ноября бывшая возлюбленная Тимати – Алена Шишкова – отметила 27-летие. Однако, как утверждает ясновидящая, настроение у знаменитости в день рождения было совсем не праздничное. Женщину преследуют неудачи как в финансовом плане, так и в любовных делах.
День рождения – праздник
веселый, но у Алены настроение будет "на нуле". Ноябрь и декабрь – месяцы сложные.
"Тут идет потеря денег, выплата долгов. В личной жизни ничего хорошего также ее
не ждет. Сейчас Шишковой кажется, что нормальных мужчин не осталось, а те, которые
ее окружают, попросту используют ее.
Кроме того, Алене стоит поберечь здоровье.
Карты недвусмысленно намекают на присутствие стресса, психологического
дискомфорта и некоторых явных признаков депрессии", – рассказала "Дни.ру"
.
Ситуация начнет
выравниваться в январе, уверяет гадалка. "Месяц будет хорошим в плане
знакомств, проведения времени с друзьями, будут неожиданные подарки. Финансовое
положение немного наладится, а окончательно она выйдет в плюс по деньгам в мае",
– говорит Копнева.
"В феврале Алена начнет заниматься новым бизнесом. Возможно,
это будет участие в каком-то крупном проекте. Шишкова перестанет быть просто
матерью ребенка Тимати, станет более самостоятельной. Ее партнером по проекту
станет какой-то весьма влиятельный мужчина. Карты показывают только деловые
отношения с его стороны, хотя сама Алена была бы не против завязать с ним
роман. Легкий флирт ей обеспечен, но не более того".
5 Ноя 2019 в 5:27 PST
Март девушка проведет в
поиске своего единственного, но опять безрезультатно. В апреле у появится
шанс на влюбленность, но роман отойдет на второй план – деловые отношения
возьмут вверх над чувствами. В мае она окончательно забудет про свою личную
жизнь и погрузится в работу.
"Интересное знакомство с женщиной поможет Шишковой
еще больше укрепить свои позиции, и она вложит скопленные деньги в какое-то
предприятие. С этого момента начнется успешный взлет. К августу самооценка
модели взлетит до небес, но ей очень скоро придется успокоиться, так как впереди
неприятность со стороны некой дамы. Возможно, это ее подруга, которая поступит подло:
Алена вновь лишится крупной суммы денег. Ей нужно быть осторожнее в оформлении
документов. Конец года Шишкова проведет спокойно в неспешных поисках настоящей
любви", – подытожила ясновидящая.