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<a href="https://33live.ru/novosti/13-11-2019-sudba-oskandalivshegosya-galkina-vyzvala-opaseniya.html" target="_blank">Судьба оскандалившегося Галкина вызвала опасения</a> - Телепродюсер Леонид Мазор полагает, что концерты юмориста в российских регионах могут начать массово отменять после его выступления в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов. Свое мнение по поводу скандала, в который влез Максим Галкин, высказал и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.