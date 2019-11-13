Телепродюсер Леонид Мазор полагает, что концерты юмориста в российских
регионах могут начать массово отменять после его выступления
в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов. Свое мнение по поводу
скандала, в который влез Максим Галкин, высказал и член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
Телепродюсер Леонид Мазор полагает, что концерты юмориста в российских
регионах могут начать массово отменять после его выступления
в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов. Свое мнение по поводу
скандала, в который влез Максим Галкин, высказал и член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян.
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