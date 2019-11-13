Преподавателя СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего студентку, могут лишить ордена Почетного легиона. Соответствующее решение должен принять президент Франции Эммануэль Макрон. Как ..

Преподавателя СПбГУ Олега Соколова, жестоко убившего студентку, могут лишить ордена Почетного легиона. Соответствующее решение должен принять президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает "Говорит Москва", дисциплинарная процедура является конфиденциальной."Знаки oтличия oрдена Пoчетнoгo легиoна мoгут быть oтoзваны у инoстранца за действия, прoтивoречащие чести или спoсoбные нанести урoн интересам Франции. Дисциплинарные прoцедуры oпределены кoдексoм Пoчетнoгo легиoна", – приводит официальное сообщение "".Историк Олег Соколов получил степень кавалера ордена Почетного легиона в 2003 году за вклад в изучение и популяризацию французской истории. Преподаватель СПбГУ писал труды по истории Франции в годы правления Наполеона. При обысках в его квартире обнаружили бюст императора, сообщает .