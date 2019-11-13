Сын вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас спел популярную русскую песню, которую исполняют отечественные рэперы Элджей и Feduk.

Сын вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас спел популярную русскую песню, которую исполняют отечественные рэперы Элджей и Feduk.Соответствующее видео 20-летний англичанин выложил на своей странице в Instagram в Stories. Судя по надписи к ролику, Лукас Джаггер восхищен российской музыкой. На коротком видео он исполняет популярную песню "Розовое вино", которая стала хитом в 2017 году и несколько недель занимала лидирующие позиции в отечественных чартах, а также вошла в топ-10 популярных композиций на Яндекс.музыке.Лукас является седьмым по счету ребенком Мика Джаггера. Он родился в отношениях музыканта с моделью Лусианой Морад. Всего у бессменного вокалиста The Rolling Stones восемь наследников.К слову, 76-летний Мик Джаггер может похвастаться бурной личной жизнью. В официальных браках он состоял дважды, а его дети — от пятерых разных женщин.В июне 2019 года музыкант вернулся на сцену после операции на сердце.